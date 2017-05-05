Франция обеспокоена ситуацией на востоке Украины

Франция обеспокоена увеличением в последние дни фактов нарушений режима прекращения огня на востоке Украины, говорится в официальном заявлении представителя МИД Франции от 4 мая.

Отмечается, что за последние двадцать четыре часа эти нарушения привели к гибели пяти человек, в том числе гражданского.

МИД Франции призывал стороны соблюдать соглашение о прекращении огня и завершить вывод тяжелых вооружений, а также обеспечить безопасность и свободу передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Ситуация на востоке Украины будет стабилизирована только за счет полного выполнения Минских соглашений, уверена французская сторона. Франция и Германия готовы продолжать свои усилия в этом направлении в нормандском формате.

Источник – http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?type=ppfr#Chapitre5

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