Финский проект помощи Украине в реформировании среднего образования будет оценивается в 6 млн евро

Реформирование педагогического образования и переобучения учителей — основное направление финского проекта помощи Украине в реформировании среднего образования. Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире 5 канала в программе «Время. Итоги дня», сообщает пресс-служба министерства.

«Этот проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро. Он рассчитан на 4 года. Это не слишком большие средства на такой период времени, но их мы вложим именно в формирование новой модели педагогического образования. Потому что у нас сегодня осталась архаичная модель педагогического образования, которая наших учителей обеспечивает затеоретизированными знаниями, но не дает им современных инструментов для работы с детьми. Когда эти учителя приходят в школу, то им очень сложно, особенно с сегодняшними современными детьми», — пояснила Лилия Гриневич.

Она отметила, что кроме создания новой модели педагогического образования, проект также будет направлен на повышение квалификации учителей и в поддержку введения нового госстандарта начального образования.

«20 000 учителей, которые будут брать первый класс Новой украинской школы в 2018-2019 учебном году, а именно так новый закон «Об образовании» описывает старт введения реформы, должны пройти переподготовку. Для этого нужно подготовить качественный дистанционный и очный курсы, которые пройдут каждый из этих учителей. Что нужно дать нашим учителям — это инструменты, им нужно выложить материалы, им нужно показать современные методики обучения», — добавила министр.

В частности, соответствующую подготовку уже прошли тренеры, которые будут осуществлять переподготовку учителей, а уже из этого — 2017-2018 учебного года — пилотирование нового стандарта пройдет в 100 школах.

«В пилотном проекте примут участие как сельские, так и городские школы — очень разные заведения. Главное, на что мы ориентировались, это наличие в школе открытых к изменениям учителей и руководителя учебных заведений, готов их поддержать. Педагоги из пилотных школ пройдут тренинг еще летом, мы для них также готовим материалы, по которым они будут работать», — отметила Лилия Гриневич.

Напоминаем, что государство -член Евросоюза Финляндия выбрала два приоритетных направления помощи Украине — образование и энергоэффективность.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250128650&cat_id=244277212