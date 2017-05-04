Финские эксперты опасаются, что Россия может воспользоваться миграционным кризисом для вынуждения ЕС к положительному для себя решению по Украине

Роль европейского агентства Фронтекс по контролю внешних границ ЕС существенно возросла в последнее время и сделала вклад в противодействие вызовам нелегальной миграции и транснационального терроризма, но Европа, в то же время, нуждается в более эффективном контроле внутри Шенгенской зоны, считают в Финском институте международных дел.

3 мая этого года Финский институт международных дел опубликовал аналитический доклад «Новый Фронтекс и будущее Шенгена: Кирпичная крепость или замок из песка?», в котром проанализировал, насколько усиление системы охраны внешних границ ЕС содействуют безопасности внутри Шенгенской зоны.

Хотя было не сложно усилить контроль за внешними границами ЕС, говорится в докладе, но без ответа остается вопрос — каким будет будущее Шенгена.

Усиленный контроль за внешними границами ЕС является положительной мерой, но это не окончательное решение для решения проблем нелегальной миграции и транснационального терроризма. Европе необходим более эффективный контроль в Шенгенской зоне, но нет простых способов решить, как это можно сделать без ущерба основному принципу свободы передвижения внутри Шенгена, делают вывод финские эксперты.

Проблемой внутри ЕС остается недостаток солидарности по вопросам контроля миграции. Например, начиная с «миграционного кризиса» 2015 года, Брюссель пытался проводить скоординированную политику по решению этой проблемы и равномерно расселять нелегальных мигрантов, которые прибывали преимущественно в южные страны — члены ЕС, Грецию и Италию. Страны, отдаленные от этой проблемы, не проявили достаточную солидарность. Поэтому из 100 тысяч мигрантов, запланированных в 2015 году к расселению в других странах, к началу 2017 года удалось расселить лишь 16 тысяч.

Финские эксперты прогнозируют, что нерегулярные маршруты миграции переместятся с южного направления на Восток. Это приведет к тому, что Россия окажется в подобном положении с Турцией, получив в руках ключи к следующему европейскому «миграционному кризису». Это может серьезно повлиять на отношения между ЕС и Россией. Россия может попытаться принудить Европу отказаться от своей политики санкций и, таким образом, согласиться на разделение и оккупацию Украины.

Россия может также попытаться усилить недостаток солидарности внутри ЕС путем заключения двухсторонних соглашений с отдельными соседними к РФ странами — членами ЕС, такими как Финляндия. Эти сценарии — всего лишь предположение, отмечают в Финском институте международных дел, но они подчеркивают важность того, чтобы позиция ЕС всегда была единой и твердой.

Источник – http://www.fiia.fi/en/publication/677/the_new_frontex_and_the_future_of_schengen/?utm_source=Julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=FIIA_Briefing%20Paper_219

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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