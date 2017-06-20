Улица мечты. Фонтанная
Улица мечты. Фонтанная
Назад в прошлое по одной из мариупольских улиц. Домам, которые на ней построены более ста лет. У нее летнее название, а вот откуда оно — знают далеко не все.
Улица мечты. Фонтанная
Назад в прошлое по одной из мариупольских улиц. Домам, которые на ней построены более ста лет. У нее летнее название, а вот откуда оно — знают далеко не все.
Улица мечты. Фонтанная: 1 комментарий
Очень нравятся сюжеты Надежды Сухоруковой про улицы Мариуполя : интересно, живо, позитивно.