Украинские подразделения ПВО примут участие в международных учениях в Болгарии

11 июля, в соответствии с Планом многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2017 год, начался визит делегации Воздушных Сил ВС Украины в Республику Болгария, для участия в Международных тактических учениях с боевой стрельбой «Shabla — 2017», сообщает пресс-служба МО Украины.

Украинскую делегацию возглавляет начальник зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Дмитрий Карпенко.

К участию в учениях, которые пройдут на полигоне «Шабла» Военно-воздушных сил вооруженных сил Республики Болгария, от Воздушных Сил ВС Украины будут привлекаться боевые расчеты подразделений ЗРК С-300 из состава зенитных ракетных войск, офицеры по организации взаимодействия, а также курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, общим количеством до 80 военнослужащих, до 2 самолетов военно-транспортной авиации.

Целью мероприятия является совершенствование боевой выучки украинских зенитчиков во время выполнения боевых (учебно-боевых) задач с применением зенитных ракетных комплексов средней дальности С-300, взаимодействие в многонациональной среде с подразделениями противовоздушной обороны государств-членов НАТО и ЕС.

На учениях украинские зенитчики ознакомятся с тактикой и процедурами, которые применяются подразделениями государств-членов НАТО во время выполнения задач противовоздушной обороны, в частности, подготовки и ведения противовоздушной боя. А экипажи самолетов транспортной авиации получат практику при выполнении задач военно-транспортных перевозок.

Источник – http://www.mil.gov.ua/news/2017/07/11/zenitni-raketni-pidrozdili-povitryanih-sil-zs-ukraini-vizmut-uchast-u-mizhnarodnih-navchannyah-shabla-2017/