Украинские морпехи приняли участие в многонациональных учениях в Румынии

Морские пехотинцы Военно-Морских Сил Украины приняли участие в очередной фазе многонациональных учений “Платинум Игл-2017-2″ в рамках «ротационных сил Черноморского региона-2017», которые проходили в стране — члене ЕС и НАТО Румынии.

Мероприятия проводились в течение двух недель на учебном полигоне Бабадаг (Румыния), а их основной целью было приобретение навыков совместных действий военнослужащих в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО.

В течение двух недель участники учений отрабатывали основы тактики, процедуры проведения оборонительных и наступательных операций, порядок выполнения рейдовых действий, технику осуществления патрулирования и тому подобное.

Первая фаза международных маневров проходила в конце февраля — начале марта текущего года в Румынии на учебном полигоне Смардан.

Отметим, что Европейский Союз за прошедший год активизировал свое сотрудничество и координацию действий с НАТО как опорой безопасности в Европе. Напомним, 9 декабря 2016 года Совет ЕС принял выводы, призывающие к дальнейшему укреплению отношений между ЕС и НАТО посредством совместной работы и на благо всех стран-членов.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС определено, что стороны должны способствовать постепенной конвергенции в сфере внешней политики и политики безопасности, рассматривать вопрос недопущения конфликтов и антикризисного управления, региональной стабильности. С этой целью они используют двусторонние, международные и региональные формы.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249962501&cat_id=244277212

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