Украина четко задекларировала свой европейский выбор – Президент на саммите Украина-ЕС

«Украина четко задекларировала свои европейские стремления и европейский выбор. И мы никому это не отдадим. И никто не имеет права у нас этого забрать», — заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на заседании 19-го саммита Украина – Европейский Союз.

Петр Порошенко подчеркнул, что не имеет никакого ни морального, ни политического права поступиться буквой и духом Соглашения об ассоциации, его целью, его значением для Украинского народа и для будущего нашего государства.

Глава государства выразил благодарность за то, что Европейский Союз из года в год твердо заявляет о признании и поддержке стремлений украинского народа к свободе, демократии и утверждению общих европейских ценностей.

Петр Порошенко также подчеркнул, что нынешний Девятнадцатый саммит Украина – Европейский Союз уже вошел и войдет в историю как Саммит безвиза и ассоциации. «Я искренне убежден, что безвиз стал настоящим водоразделом между европейским будущим и советским прошлым Украины. Я сказал, что это последнее «Прощай!» Советскому союзу и Российской империи, и возвращение Украины в семью европейских народов»,.

Глава государства также напомнил, что два дня назад, 11 июля Совет Европейского Союза завершил многолетний и очень сложный марафон по завершению ратификации Соглашения об ассоциации. «Я не буду публично раскрывать, каких усилий нам стоило обеспечить завершение ратификации. Мы ждали очень долгие 1110 дней с момента принятия и подписания в 2014 году в Брюсселе мной в Вашем присутствии Соглашения об ассоциации. Это было очень важно», — отметил он.

Петр Порошенко подчеркнул, что соглашение – это документ за который вышли на Революцию Достоинства миллионы украинцев и оно стало символом борьбы украинского народа за свободу, независимость, общие ценности Украины и Европейского Союза, за свободный и демократическое развитие Украины, за право свободно выбирать будущее нашего государства.

«Право выбора будущего принадлежит исключительно украинцам и ни одна страна мира не имеет права включать красный свет на этом пути. Но в то же время, ни одна нация не платила такую ​​высокую цену за сближение с Евросоюзом», — подчеркнул Президент.

В свою очередь, Президент Европейского Совета Дональд Туск, который выступал на украинском языке, отметил, что Украина и Евросоюз прошли только половину пути. «Я убежден – если вы и в дальнейшем будете такими решительными, храбрыми и последовательными, какими вы были тогда, на Майдане Независимости, которыми вы были во время битвы за целостность и достоинство Украины, если вы сможете выдержать бремя реформ и не сдаться, тогда вы осуществите свои мечты и достигнете своих целей», — сказал он.

«Сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не одолеть. Вы слишком сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны во что бы то не стало удержать свое единство и избегать внутренних конфликтов», — отметил Дональд Туск.

Президент Европейского Совета отметил: «Мы сможем преодолеть вызовы нынешних времен, только если объединимся. Нет ничего хуже распада сообщества из-за современных угроз».

«Ваше важнейшая задача сегодня – построение современного государства, которое заботится о своих гражданах, опирается коррупции и уважает высокие стандарты общественной жизни. Если вы сможете сдать этот экзамен – никто и ничто вас не победит», — сказал он.

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, отметил: «Мы сделали то, что обещали сделать – безвизовый режим, вступление в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая финансовую помощь».

«Ваша страна сделала огромный прогресс за последние годы, несмотря на качество реформ, которые были осуществлены в Украине», — подчеркнул Жан-Клод Юнкер. При этом он отметил, что остается большой объем работ, который необходимо сделать украинцам на пути реформ, особенно подчеркнул важность борьбы с коррупцией.

«Я действительно доволен тем прогрессом, который мы сделали вместе. Мы все сделали, чтобы предоставить свободный доступ к визам. Пусть украинцы ездят по Европе, пусть они влюбляются в Европу. Так как это и должно быть», — отметил Жан-Клод Юнкер.

Источник – http://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-chitko-zadeklaruvala-svij-yevropejskij-vibir-i-niht-42362