Украина и Румыния будут обмениваться лучшими практиками внедрения проектов «чистой» энергетики

Такие договоренности достигнуты во время второго заседания Украинско-румынской совместной комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества, которое состоялось 11 июля 2017 в Бухаресте, сообщает Госэнергоэффективности Украины .

Развитие возобновляемой энергетики и сферы энергоэффективности стало еще одним важным вопросам двустороннего сотрудничества, который обсуждался на заседании под председательством Министра инфраструктуры Украины Владимира Емельяна и Министра транспорта Румынии Александра Развана Кука.

Председатель Госэнергоэффективности Украины Сергей Савчук представил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, а также рассказал о достигнутых Украины результаты по использованию «чистых» источников энергии.

«За последние три года установлено 1,7 ГВт новых мощностей по производству тепла из биомассы. На эти проекты привлечено около 120 млн долларов частных инвестиций. Развивается и возобновляемая электроэнергетика. В 2016 году в этой сфере введено 120 МВт новых мощностей, в четыре раза больше, чем в 2015 году. В 1-м квартале 2017 введено в эксплуатацию 66,1 МВт объектов, производящих «чистую» электроэнергию. Фактически только за три месяца у нас уже половину мощностей, которые были введены в 2016 году», — сообщил Сергей Савчук.

В то же время главной целью остается достижение в 2020 году 11% энергии, полученной из возобновляемых источников в конечном энергопотреблении. В общем 12 млрд евро необходимые для строительства объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Сергей Савчук также сообщил о ключевых законодательных изменениях, которые оживили развитие возобновляемой энергетики. Это усовершенствованные и привязаны к курсу евро «зеленые» тарифы на электроэнергию из «чистых» источников и стимулирующий тариф на тепло «не из газа». Еще одно новшество — законодательством предусмотрено заключение долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии по «зеленому» тарифу на весь срок действия этого тарифа.

В ходе заседания представители украинской делегации ознакомились с особенностями возобновляемой энергетики в Румынии. Так, еще в 2014 году Румыния выполнила свой Национальный план действий до 2020 года, достигнув доли энергии, произведенной из возобновляемых источников, в конечном энергопотреблении на уровне 24,8%.

В целом представители украинской и румынской делегаций отметили, что приложат максимум усилий для налаживания более тесного сотрудничества. В частности, стороны будут обмениваться опытом и знаниями по передовым практикам развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также способствовать реализации совместных проектов.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250129405&cat_id=244277212