Украина и ЕС готовы углубить сотрудничество по программе реформ для получения третьего транша макрофинансовой помощи до конца года

Украина и Европейский Союз готовы углубить сотрудничество в рамках совместной программы реформ, начатой в 2015 году, для получения Киевом третьего транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро до конца нынешнего года, сообщает пресс-служба КМУ.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Вице-президентом Европейской Комиссии, Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом. Встреча состоялась в рамках саммита «Украина — ЕС», который начался в Киеве.

Глава Правительства Украины поблагодарил делегацию Евросоюза за поддержку — политическую, экономическую и социальную. «Сейчас нам надо интенсивнее выполнять план по ассоциации с ЕС. Мы также понимаем условия макрофинансовой поддержки — и здесь мы работаем с парламентом, стараемся находить решения», — сказал Владимир Гройсман.

Он рассказал, что на повестке дня — пенсионная реформа и преобразования в других сферах — приватизации, земельной сфере, образования и медицине.

Гройсман также проинформировал собеседников о ситуации в Донбассе. «Я уже говорил — речь идет не о двух странах, а о двух мирах», — сказал глава правительства и выразил благодарность Вице-президенту Еврокомиссии за его желание посетить Донбасс и оценить ситуацию собственными глазами.

В свою очередь Валдис Домбровскис подчеркнул, что политическая поддержка Евросоюза была и остается для Украины всесторонней. И прогресс в отношениях между ЕС и Украиной — очевиден. «И сегодня нам действительно нужно работать над тем, чтобы выполнить условия получения третьего транша макрофинансовой помощи», — сказал чиновник и напомнил, что условия получения средств — не новые. Они касаются борьбы с коррупцией, продолжения программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев и конкретных экономических вопросов.

«Времени не так много — до середины ноября важно все завершить, поскольку есть и внутренние процедуры ЕС, чтобы мы выплатили транш», — сказал Валдис Домбровскис.

Стороны также договорились провести в этом году процесс подготовки новых проектов и программ сотрудничества — в экономике и социальной сфере.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250134196&cat_id=244276429