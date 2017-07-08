Увеличивается количество украинских предприятий, имеющих право экспорта в ЕС

7 июля 2017 еще два украинских предприятия по производству пищевых продуктов животного происхождения получили право экспорта на рынок Европейского Союза — сообщает АгроПерспектива. Такое право получили предприятия по производству молока и молокопродуктов и по производству рыбы и рыбной продукции.

Теперь в страны Европейского Союза имеют право экспорта 283 украинские предприятия, в том числе 103 производителя пищевых продуктов, в том числе мяса птицы, рыбы, мёда, яиц, молока и молочных продуктов. Также в Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.

С начала функционирования Госпродпотребслужбы было открыто и восстановлено экспорт в такие страны: Европейский Союз (молочные продукты), Китайская Народная Республика (молочные продукты, говядина), Израиль (столовое яйцо, корма для домашних животных), Объединенные Арабские Эмираты (мясо птицы и продукты из него, говядина, мясо овец и продукты из него), Королевство Саудовская Аравия (мясо птицы и продукты из него), Египет (говядина), Гонконг (столовое яйцо), Черногория (мясо птицы, мед), Сербия (мясо птицы), Босния и Герцеговина (мясо птицы), Ливан (мясо птицы и продукты из него), Танзания (мясо птицы и продукты из него).

В течение 2016-2017 годов Госпродпотребслужба проводила переговоры с 22 странами по экспорту украинской продукции животного происхождения на зарубежные рынки.

Источник — http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/18732

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