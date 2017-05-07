Третьи страны присоединились к санкциям ЕС против России

Высокий представитель ЕС Фдерика Могерини выступила с заявлением от имени ЕС о поддержании рядом третьих стран ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

13 марта 2017 года Европейский Совет принял решение, которым продлевались до 15 сентября 2017 года существующие ограничительные меры против России.

Этими мерами являются замораживание активов и запреты на поездки в отношении лиц и организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, и Украина присоединяются к настоящему решению Европейского Совета. Они гарантируют, что их национальная политика будет соответствовать этому решению Европейского Совета.

Европейский Союз, как отметила Могерини в заявлении, принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Источник – http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/05-hr-declaration-on-alignment-with-decision-on-ukraine/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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