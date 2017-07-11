Страна-член ЕС Португалия декларирует поддержку Украине

В ходе переговоров с Министром иностранных дел Украины Павел Климкин Глава внешнеполитического ведомства Португальской Республики Аугусто Сантуш Силва, который с официальным визитом находится в Киеве, заявил о полной поддержке Украине, сообщает МИД Украины.

Важное внимание было уделено обсуждению вопроса российской агрессии против Украины, в частности ситуации на Донбассе. Португальский министр отметил неизменность позиции его страны по поддержке нашего государства в отстаивании суверенитета и территориальной целостности.

Министры согласовали график двухсторонних визитов на высшем уровне во втором полугодии, а также высказались за проведение украинско-португальской межправительственной комиссии по вопросам торговоэкономического сотрудничества.

Министры Павел Климкин и А.С.Силва подписали Соглашение между Украиной и Португальской Республикой об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей, находящимися на содержании дипломатического, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений.

Источник – http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/58526-portugalija-deklaruje-vsebichnu-pidtrimku-ukrajini