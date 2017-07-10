Санкции ЕС и США будут действовать, пока Россия не прекратит агрессию — Тиллерсон

Санкции США и Европейского Союза против России будут действовать, пока Москва не прекратит агрессию против Украины, заявил Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, передает “УНИАН”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции.

«Санкции США и ЕС в отношении России будут сохраняться в силе до тех пор, пока Москва не отменит свои действия, которые привели к этим конкретным санкциям», — заявил Тиллерсон.

Как сообщал УНИАН, летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года — после аннексии Россией украинского Крыма.

Источник – https://www.unian.net/politics/2018941-sanktsii-ssha-i-es-budut-deystvovat-poka-rossiya-ne-prekratit-agressiyu-tillerson.html

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