Разработанная в ЕС стратегия по кибербезопасности будет включать практическую помощь Украине

Новая стратегия Евросоюза по кибербезопасности будет включать практическую помощь Украине в этой сфере — передают Ведомости-Украина со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

«Украина недавно подверглась кибератакам. Новая стратегия ЕС по кибербезопасности будет включать практическую поддержку Украине в этом», — сказал он.

По словам еврокомиссара, «ЕС полностью поддерживает усилия Украины по проведению реформ». «Сотрудничество между ЕС и Украиной сильнее, чем когда-либо с безвизовым режимом, торговыми связями и соглашением об ассоциации, которое скоро вступит в силу», — отметил Домбровскис.

Источник — http://vedomosti-ua.com/68318-razrabotannaya-v-es-strategiya-po-kiberbezopasnosti-budet-vklyuchat-prakticheskuyu-pomosch-ukraine.html

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионе» при содействии ЕС.

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