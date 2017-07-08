Разработанная в ЕС стратегия по кибербезопасности будет включать практическую помощь Украине
Новая стратегия Евросоюза по кибербезопасности будет включать практическую помощь Украине в этой сфере — передают Ведомости-Украина со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявил еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.
«Украина недавно подверглась кибератакам. Новая стратегия ЕС по кибербезопасности будет включать практическую поддержку Украине в этом», — сказал он.
По словам еврокомиссара, «ЕС полностью поддерживает усилия Украины по проведению реформ». «Сотрудничество между ЕС и Украиной сильнее, чем когда-либо с безвизовым режимом, торговыми связями и соглашением об ассоциации, которое скоро вступит в силу», — отметил Домбровскис.
Источник — http://vedomosti-ua.com/68318-razrabotannaya-v-es-strategiya-po-kiberbezopasnosti-budet-vklyuchat-prakticheskuyu-pomosch-ukraine.html
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