Рабочий визит Жан-Кристофа Бельяра на Донбасс

На Донбасс с рабочим визитом приехал политический директор Европейской службы внешней деятельности Жан-Кристоф Бельяр.

Вместе с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины Андреем Заяцевым они побывали в Авдеевке и обсудили ситуацию на линиии разграничения.Бельяр осудил эскалацию конфликта и давление на СММ ОБСЕ со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Он также подтвердил неизменность позиции ЕС по поддержке Украины в противодействии агрессии РФ.

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