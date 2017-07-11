Преодолеваем экватор объединения общин, но для ускорения этого процесса нужны решения парламента — КМУ

Процесс объединения общин демонстрирует положительную динамику. Уже около 2,5 тысячи местных советов объединились и строят совсем другой уровень жизни в новых общинах, сообщает пресс-служба КМУ.

В силах парламента еще на текущей сессии сделать так, чтобы в этом году возможностями, которые дает реформа, воспользовались все, кто в нее поверил.

Об этом сказал первый заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Вячеслав Негода во время круглого стола в Институте Горшенина «Завершить нельзя отложить. Состоится ли настоящая децентрализация в Украине?».

Он напомнил, что в Украине уже создано 413 объединенных общин, еще 123 ожидают от Центральной избирательной комиссии назначения первых выборов. «Несмотря на критику и скептицизм со стороны противников добровольного объединения общин, объединительные процессы в целом прошли уже 2,5 тысячи бывших местных советов. Динамика с каждым годом растет, мы уже преодолеваем экватор формирования способных общин. Очевидно, что выбранный вектор реформы является правильным. Но затягивать с процессом объединения нельзя, тем более, что с точки зрения законодательства сделать осталось лишь несколько шагов», — считает Вячеслав Негода.

По его словам, первый вопрос, который требует решения парламента, это упрощение процедуры присоединения общин к городам областного значения. «Такие города должны быть центрами развития территории, но сейчас выпадают из процесса объединения. Законопроект №6466 дает возможность городам областного значения стать лидерами объединительного процесса. Итак рассмотреть его следует как можно быстрее», — отметил первый заместитель Министра.

Также, по его словам, срочного решения требует вопрос организации власти в районах, территория которых полностью «накрыта» объединенными общинами. «Таких районов уже есть пять, и дальше их будет больше. Существование там районных советов и администраций, в том виде, в котором они сейчас под большим вопросом, потому дублируются функции и полномочия, неэффективно используются ресурсы, возникают ситуации, которые вредят развитию территории. Поэтому законопроект №6636 следовало бы рассмотреть еще на этой сессии», — пояснил Вячеслав Негода.

«В целом позиция Верховной Рады и ее профильного комитета, который занимается реформой местного самоуправления, всегда была конструктивной. Мы постоянно имели поддержку тех или иных законопроектов. Надеюсь, потребности общества не будут проигнорированы и на этот раз они не потеряют драгоценное время, а значит — возможности для развития», — резюмировал первый заместитель Министра.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250126960&cat_id=244277212