Президент Украины подал в парламент законопроект о реформировании образования по европейским стандартам

Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услугах», который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине, сообщает пресс-служба АПУ.

Подписывая представление, Глава государства назвал этот законопроект чрезвычайно актуальным, ведь сейчас в Украине 10% детей требуют учета их особенностей в образовательном процессе.

Порошенко выразил уверенность, что поддержка инклюзивного обучения на законодательном уровне не только продемонстрирует введения европейских подходов в развитии образования в нашей стране, но и будет способствовать решению многих вопросов, возникающих в контексте обеспечения доступа детей с особыми образовательными потребностями в школах.

Законопроектом предусматривается обучение лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, которые наиболее удобны для ребенка и близко расположеные к месту их жительства. Также впервые на законодательном уровне определяются термины «лицо с особыми образовательными потребностями», «индивидуальная программа развития» и «коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги». Самое главное, что обеспечивает законопроект — финансирования обучения лиц с особыми образовательными потребностями за счет средств субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам.

Петр Порошенко также убежден, что реформирование образования, улучшение условий обучения и внедрение инклюзии должны быть приоритетными для общин, получивших больше и полномочий благодаря децентрализации. «В отдельных территориальных общинах бюджет вырос в семь раз, в десятки раз возросла программа развития. Среди приоритетов использования этих средств, вместо того, чтобы они были на депозитах, должно быть обеспечение реформирования, модернизация школ, предусматривающей особенности развития этих детей. Ничего важнее этого быть не может, потому что это 100% инвестиции в будущее», — подчеркнул он.

Президент призвал народных депутатов поддержать в ближайшие парламентские недели этот проект Закона, а также новый закон «Об образовании», который должен быть вынесен на рассмотрение парламента во втором чтении.

«Думаю, что народные депутаты услышат искреннее обращение по поддержке законопроекта об инклюзивном образовании и закона «Об образовании» во втором чтении и мы будем иметь возможность начать новый учебный год уже с новым, очень важным, европейским законодательным обеспечением», — отметил он.

Источник – http://www.president.gov.ua/ru/news/nove-zakonodavstvo-zabezpechit-dokorinne-reformuvannya-osvit-41214

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