Президент предлагает сократить срок действия ставки экспортной пошлины на лом

Президент Петр Порошенко предлагает парламенту сократить на год — с трех до двух лет — действие ставки экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов.

Об этом на Согласительном совете сказала представитель Президента Ирина Луценко, сообщает корреспондент Укринформа.

По ее словам, Президент предлагает парламенту внести изменения в ранее принятый закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке».

«Президент Украины предлагает в пункте 1 закона слова «три календарных года» заменить словами «два календарных года», — сообщила Луценко.

Она подчеркнула, что данные изменения предлагаются в связи с международными обязательствами Украины как члена Всемирной торговой организации. На этом же настаивает Европейский Союз.

Как сообщалось, закон №1455-VIII вот 12.07.2016 (вступил в силу с 15.09.2016) предусматривал временно, сроком на один календарный год, введение ставки вывозной (экспортной) пошлины на отходы и лом черных металлов на уровне 30 евро за 1 тонну.

В начале июня 2017 года депутаты приняли изменения указанного закона, продолжив повышенные до 30 евро ставки вывозной (экспортной) пошлины с одного до трех лет.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-economix/2262980-prezident-predlagaet-sokratit-srok-dejstvia-stavki-eksportnoj-posliny-na-lom.html

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