Президент подписал закон Украины «О ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком»

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Финансового соглашения (Проект «Городской общественный транспорт Украины») между Украиной и Европейским инвестиционным банком», принятый Верховной Радой Украины 12 апреля 2017 года.

Соответствующее Финансовое соглашение было подписано в ноябре 2016 года.

Целью Соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов).

Документом предусматривается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в том числе создание автоматизированной оплаты проезда.

Соответствующий проект также получит софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму до 200 млн евро.

Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком вступает в силу с даты вступления в силу закона Украины о его ратификации.

Источник – http://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-pidpisav-zakon-ukrayini-pro-ratifikaciyu-finansovo-41174

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.