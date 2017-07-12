Представительство ЕС стало партнером Одесского Международного Кинофестиваля

Представительство Европейского Союза в Украине стало партнером 8-го Одесского Международного Кинофестиваля, который пройдет 14-22 июля 2017 года, сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

В рамках сотрудничества запланированы выступления дипломатов во время мероприятий Фестиваля, проведение образовательных презентаций, квестов, викторин для детей и молодежи. Ролики от Представительства ЕС можно будет увидеть на различных площадках Фестиваля.

18 июля 2017 года с 13.00 до 19.00, спикеры от Представительства ЕС примут участие в круглом столе «Киноиндустрия как эффективный инструмент маркетинга территорий и развития туризма».

В этот же день, 18 июля 2017 года запланировано участие дипломатов ЕС в панельной дискуссии от Креативной Европы в рамках секции Киноиндустрии.

19 июля 2017 года на Одесской киностудии дипломаты от Представительства ЕС примут участие в workshop «Международный опыт для повышения эффективности кинобизнеса».

20 июля 2017 года запланировано мероприятие для молодежи — презентации образовательных возможностей в ЕС для молодежи в сфере кино и искусства.

21 июля 2017 года состоится мероприятие для детей на тему Европейских ценностей.

Партнерство Представительства ЕС в Украине и Одесского Международного Кинофестиваля проходит в рамках проекта Европейского союза «Продвижение и распространение европейских ценностей и культуры путем принятия активного участия в национальных культурных и спортивных мероприятиях в Украине».

Одесский международный кинофестиваль — один из крупнейших зрительских кинофестивалей в Восточной Европе, который ежегодно проходит в кинематографической столице Украины — городе Одесса. Был создан в 2010 году для популяризации качественного интеллектуального кино среди украинских зрителей, а также с целью поддержки и развития украинского кинематографа в стране, а также за рубежом.

Источник – Представительство Европейского Союза в Украине