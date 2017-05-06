Представители Приазовского государственного технического университета перенимали европейский опыт в Польше

Делегация из Приазовского государственного технического университета прошла стажировку в Польше, сообщает пресс-служба университета.

В Высшей банковской школе в городе Вроцлав в Польше с 23 по 29 апреля этого года на стажировке находились представители университета из Мариуполя — декан экономического факультета Елена Хаджинова, завкафедрой маркетинга и бизнес-администрирования Виктория Гончар, доцент этой же кафедры Александр Калинин.

Стажировка включала аудиторные занятия, дистанционные задания и практику.

Процесс включал такие темы: маркетинговый менеджмент, рынок, поведение потребителей, исследование рынка, финансы, банковская система, налогообложение, международные финансовые отношения.

В рамках стажировки была проведена открытая лекция, в ходе которой была обговорена эффективность экономических реформ в Польше и возможность их применения в современной Украине.

Также был проведен ряд культурных мероприятий, в том числе посещение Фонда Украина во Вроцлаве и Народного форума музыки в г.Вроцлав.

Во время визита был подписан договор о сотрудничестве между Приазовским государственным техническим университетом и Высшей банковской школой.

Источник – http://www.pstu.edu/index.php?id=262&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3082&cHash=2593c34c84b263801f31f077d089ab6a&L=1

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