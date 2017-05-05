Представители минобороны и Генерального штаба ВС Украины приняли участие в работе модуля Информационно-ознакомительного курса по евроатлантической интеграции

27-28 апреля 2017 года состоялся очередной модуль Информационно-ознакомительного курса из евроатлантической интеграции, посвященный реформе сектора обороны в рамках Программы профессиональной подготовки.

В работе модуля участвовали представители Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Мероприятие проходило на базе Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины при поддержке Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины.

Исполняющий обязанности ректора Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Станислав Прошко участвовал в официальной части учебного мероприятия, сосредоточив внимание на приоритетах деятельности и процессе реформирования Академии, и высказал уверение относительно дальнейшего сотрудничества в евроатлантическом направлении.

В течение первого дня модуля участники имели возможность ознакомиться с виденьем Великобритании относительно оборонной реформы Украины, прослушав лекцию Специального советника Великобритании по вопросам обороны при Министерстве обороны Украины Фила Джонса.

Кроме того, главный советник по вопросам обороны и национальной безопасности Койт Харгус раскрыл аудитории основные вопросы сотрудничества Украины и США по вопросам безопасности.

Представители Проектного офиса реформ Министерства обороны Украины рассказали о реформе логистического обеспечения и закупок, внедрении стандартов НАТО в военной медицине и системы оперативного (боевого) управления, связи, разведки и наблюдения, профессиональном развитии сержантского корпуса в Украине. Был освещен подход стран НАТО относительно помощи в развитии оборонной возможности в Украине и реформе пищевого обеспечения.

Источник – http://www.mil.gov.ua/news/2017/05/04/predstavniki-minoboroni-ta-generalnogo-shtabu-zs-ukraini-vzyali-uchast-u-roboti-modulya-informaczijno-oznajomchogo-kursu-z-evroatlantichnoi-integraczii/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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