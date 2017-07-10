Построение сильной и стабильной Украине является залогом прочной европейской и евроатлантической безопасности – заседание Комиссии Украина-НАТО

Глубоко символично, что Украина встречает сегодня партнеров по НАТО как страна, которая законодательно определила вступление в НАТО одним из ключевых факторов своей внешней политики. Об этом сказал Президент Петр Порошенко, открывая заседание Комиссии Украина – НАТО в Киеве, сообщает пресс-служба АПУ.

«Отныне наш приоритет – интеграция в евроатлантическое пространство с целью получения членства в Организации Североатлантического договора. И очень важно, что это решение НАТО и 29 стран-членов. Ни одна страна за пределами НАТО не имеет права вето, или права разрешения для этого сотрудничества. Это воля 29 стран и воля страны – будущего члена», — подчеркнул Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина уверенно идет по пути, который прошли наши ближайшие соседи, присоединившиеся к НАТО в течение последних 20 лет. Он отметил, что 13 стран за последние 20 лет партнерства Украины с НАТО стали членами Альянса.

«Надеемся на дальнейшее сотрудничество с НАТО с целью построения сильной и стабильной Украины, которая предана демократии и верховенству права, и обеспечения силы и безопасности Североатлантического альянса. Именно такая Украина является залогом прочной европейской и евроатлантической безопасности», — подчеркнул Президент.

В то же время, Глава государства подчеркнул, что это не означает, что мы будем немедленно подавать аппликацию, заявку на членство. «Это означает, что нам надо выстроить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов. И здесь нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО», — подчеркнул Петр Порошенко.

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал стабильную, независимую, суверенную, демократическую Украину – ключевой для евроатлантической безопасности. Он сообщил, что, начиная с 2014 года НАТО существенно увеличило свою поддержку Украине. Йенс Столтенберг напомнил, что на Саммите НАТО в Варшаве в прошлом году было принято решение о введении Всеобъемлющего пакета помощи Украине со стороны Альянса на оборонные цели и внедрение широких реформ в сфере безопасности и обороны.

Источник – http://www.president.gov.ua/ru/news/pobudova-silnoyi-ta-stabilnoyi-ukrayini-ye-zaporukoyu-micnoy-42278

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионе» при содействии ЕС.

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