Послы стран G7 призывают Раду поддержать пенсионную реформу

Послы стран «Большой семерки» выразили поддержку проекта пенсионной реформы в Украине и призвали Верховную Раду принять без задержек соответствующее законодательство на пленарном заседании на следующей неделе.

Об этом говорится в заявлении послов G7, опубликованном на сайте посольства Италии.

«Мы, послы Большой семерки, хотели бы выразить нашу решительную поддержку плану пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Совет принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе», — говорится в заявлении.

«Сегодня пенсионеры составляют более четверти населения Украины, средний размер пенсий чрезвычайно низкий, при этом расходы на пенсии в Украине — 11% ВВП — являются одними из самых высоких в Европе.

Данное несоответствие свидетельствует о необходимости восстановить надлежащий социальный договор между государством и его гражданами, а также быстро принять пенсионную реформу, которая повышает справедливость, предсказуемость и устойчивость системы», — заявили послы стран G7.

Источник — http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/07/7/7068197/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионе» при содействии ЕС.

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