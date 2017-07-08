Порошенко подписал законопроект, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО

Документ, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, закрепляет интеграцию в евроатлантическое пространство безопасности одним из приоритетов национальных интересов — пишет издание Гордон.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу внешнеполитического курса Украины», в котором закреплено намерение Украины вступить в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора», – говорится в сообщении.

Для реализации этой политики, как отметили в пресс-службе, Украина активизирует работу по достижению стандартов Альянса.

Законопроект №6470 был принят Верховной Радой 8 июня.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от осуществления политики «внеблоковости».

В соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

8 апреля президент Украины утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год. В программе подчеркивается, что ключевыми приоритетами внешней политики Украины является противодействие агрессии Российской Федерации, защита суверенитета и независимости Украины, восстановление территориальной целостности государства в пределах международно признанных границ.

Порошенко говорил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на референдуме.

Источник — http://gordonua.com/news/politics/poroshenko-podpisal-zakonoproekt-zakreplyayushchiy-namerenie-ukrainy-vstupit-v-nato-196340.html

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионе» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.