Польша готова принять украинцев на бесплатное обучение

Республика Польша готова принять 15 граждан Украины на бесплатное обучение в высших учебных заведениях Польши на 2017/2018 учебный год, сообщает Мариупольский государственный университет.

Из 15-ти абитуриентов, до 2 человек Польша предлагает принять на обучение на степень магистра, то есть полный цикл обучения бакалавр плюс магистр длительностью 5 лет.

До 10 человек могут поехать на частичное/семестровое обучения — бакалаврские программы и второй семестр учебного года.

Для обучения в аспирантуре полськие вузы приглашают до 3 человек .

Министерство образования Украины будет принимать заявки кандидатов (заполненная аппликационная форма и необходимые документы) в электронном и бумажном форматах.

Обучение ведется на польском языке

Источник – http://rus.mdu.in.ua/news/priglashaem_na_obuchenie_v_polshu/2017-05-03-1014

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.