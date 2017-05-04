Польша готова принять украинцев на бесплатное обучение
Республика Польша готова принять 15 граждан Украины на бесплатное обучение в высших учебных заведениях Польши на 2017/2018 учебный год, сообщает Мариупольский государственный университет.
Из 15-ти абитуриентов, до 2 человек Польша предлагает принять на обучение на степень магистра, то есть полный цикл обучения бакалавр плюс магистр длительностью 5 лет.
До 10 человек могут поехать на частичное/семестровое обучения — бакалаврские программы и второй семестр учебного года.
Для обучения в аспирантуре полськие вузы приглашают до 3 человек .
Министерство образования Украины будет принимать заявки кандидатов (заполненная аппликационная форма и необходимые документы) в электронном и бумажном форматах.
Обучение ведется на польском языке
Источник – http://rus.mdu.in.ua/news/priglashaem_na_obuchenie_v_polshu/2017-05-03-1014
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