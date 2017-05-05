Перед Евровидением КМ ЕС проводит тренинги по правам человека и культурной осведомленности для украинских пограничников и таможенников

Вчера в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны), где украинские пограничники и таможенники уже приветствуют огромное количество гостей, приехавших на песенный конкурс «Евровидение 2017», Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) провела последний из трех однодневных тренингов по правам человека и культурной осведомленности.

«Пограничники и таможенники — это такая визитная карточка страны, ведь они первые, с кем встречаются гости, — отметил руководитель отдела КМЕС по вопросам стратегического реформирования сектора гражданской безопасности Брайан Ричард, который сам является работником таможни в Дании. — Значит, для имиджа каждой страны крайне важно, чтобы пограничники и таможенники, выполняя свою первоочередную задачу по охране безопасности на государственных границах, уважали культурные различия и не нарушали права человека».

На тренинге рассматривались два главных вопроса. Во-первых, участников ознакомили с международными и национальными законодательными нормами и рекомендациями по соблюдению принципа равенства и недискриминации. Во-вторых, была подчеркнута важность недопущения даже случайных нарушений, связанных с бесчеловечным или унижающим человеческое достоинство обращением с представителями других культур, которые массово приезжают из-за границы.

«Я убеждена, что для того, чтобы создать в государственных учреждениях надлежащую культуру обслуживания, следует попробовать поставить себя на место других людей, почувствовать себя в их шкуре и взглянуть на вещи их глазами, — отметила Сари Раутаринта, советник и тренер КМЕС по правам человека и гендерных вопросам. — Это имеет особое значение, когда мы встречаем людей, которые очень отличаются от нас по своему происхождению или гендерной идентичности».

Три однодневные тренинги проходили 27-28 апреля и 4 мая 2017 в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны). Они проводились специально в рамках подготовки к песенному конкурсу «Евровидение», но имеют также и несколько более широкую цель — повышение уровня защиты прав человека путем сотрудничества КМЕС с украинскими партнерами в сфере гражданской безопасности.

Источник – http://www.euam-ukraine.eu/ua/public_information/news/1495/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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