ПА ОБСЕ признала «российско-гибридные войска» в Донбассе
Парламентская ассамблея ОБСЕ на сессии в Минске приняла резолюцию с положениями в поддержку Украины, несмотря на протесты России — сообщает Радио Свобода.
В резолюции «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ», среди прочего, признается, что «определенные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «российских гибридных сил».
Российская делегация выступила с протестом против этого проекта, предложив поправки, которые бы изъяли положение о «российско-гибридных войсках» на Донбассе, в частности представитель России Петр Толстой заявил, что в Донбассе нет российских войск, это внутренний конфликт Украины.
Однако и депутат из Швеции, докладчик Маргарета Седерфельт, и представители Украины выступили против, а во время голосования российская делегация осталась в меньшинстве.
«Важно поддержать мир в Украине, остановить российскую агрессию и выполнить минские договоренности», — заявила Седерфельт.
В принятой резолюции звучит также призыв к России «как государства, которое оккупирует» Крым, обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ территорией полуострова, поддержку Минского меморандума по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе призывают Россию прекратить оккупацию Донбасса и Крыма и декларируют «уважение к закрепленным в Хельсинкском заключительном акте принципов нерушимости границ и территориальной целостности, мирного урегулирования споров, равноправия и самоопределения народов», призывают Россию «воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым».
Источник — https://www.radiosvoboda.org/a/news/28601690.html
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