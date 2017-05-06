Открылась возможность для украинских студентов стажироваться в Германии

Комитет по связям с Восточной Европой в сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Украины объявил набор студентов в рамках программы “Стипендиальная программа немецкой экономики для Украины 2018”, сообщает Минэкономразвития.

Одной из целей проекта Экспортной стратегии Украины является укрепление навыков и компетенций украинских специалистов, поэтому Минэкономразвития пытается всячески этому способствовать, распространяя информацию о подобных возможностях.

Во время программы украинские студенты смогут пройти производственную стажировку в течение определенного периода (3-5 месяцев) на ведущих предприятиях Германии и получить практический опыт. Программа способствует повышению потенциала выпускников высших учебных заведений для дальнейшего трудоустройства.

Участниками программы могут стать выпускники или студенты, имеющие два года обучения по следующим направлениям: сельское хозяйство, финансы, математика, менеджмент, экономика, логистика, машиностроение, экономическая информатика, мехатроника, гражданское и промышленное строительство, электротехника, программирование, химия, биология и др.

Стипендиальная программа начнется 1 февраля 2018 года и продлится от трех до пяти месяцев.

Источник – http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e43fdb0f-49a4-4951-87cd-41246e396cde&title=MozhlivistDliaUkrainskikhStudentiv-StazhuvanniaVNimechchini

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