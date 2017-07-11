Новый оператор ГТС начнет полноценно функционировать в первом квартале 2018 года

Новый оператор газотранспортной сети Украины — ОАО «Магистральные газопроводы Украины» начнет полноценно функционировать с первого квартала 2018 года.

Такой прогноз озвучил на пресс-конференции в Доме Правительства заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопов, сообщает пресс-служба КМУ.

«Если решение стокгольмского арбитража будет принято в ноябре текущего года, тогда новый оператор ГТС заработает в первом квартале 2018», — уточнил Игорь Прокопов.

По словам чиновника, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины последовательно реализует план корпоративного управления оператора национальной газотранспортной системы и планирует своевременно завершить начатую реформу, которая регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины №496 от 01 июля 2016 года.

Среди крупнейших достижений за последний год стало создание предприятия ОАО «Магистральные газопроводы Украины», утверждение плана действий по его корпоративному управлению и перечня необходимых активов, задействованных в газотранспортной деятельности.

Вместе с ними будут переданы газохранилища и сервисные службы, структура которых в дальнейшем будет оптимизирована.

По предварительной инвентаризационной оценке ОАО «Укртрансгаз» должен передать ОАО «Магистральные газопроводы Украины» государственное имущество общей стоимостью 329 млрд. гривен, а также собственное имущество в размере 28 млрд. грн.

Активы, которые будут переданы вновь оператору, будут уточнены 1 сентября 2017 после проведения очередной инвентаризации имущества ОАО «Укртрансгаз».

Сегодня на стадии выполнения находится план корпоративного управления, в частности начата процедура отбора 7 членов (4 — независимых и 3 — представители государства) наблюдательного совета «Магистральных газопроводов Украины».

В состав комиссии по конкурсному отбору включены 16 человек, из них 7 имеют право совещательного голоса — это представители дипломатических учреждений и Еврокомиссии, Секретариата Энергетического сообщества, ЕБРР и Всемирного банка.

Результаты конкурсного отбора планируется объявить в четвертом квартале текущего года.

Принят за основу Закон Украины № 6600 предусматривает государственную поддержку ОАО «Магистральные газопроводы Украины» в размере 20000000 гривен, что создает основу для продвижения начатой реформы и своевременного внедрения структуры корпоративного управления нового оператора ГТС.

В ближайшее время планируется внести на рассмотрение в парламент предложения по изменению действующего законодательства, в частности по урегулированию имущественных вопросов.

Передача активов ОАО «Укртрансгаз» и сертификация нового оператора газотранспортной системы состоится после вынесения окончательного решения Стокгольмского арбитража, а именно в течение 30 и 60 дней соответственно.

Все решения по функционированию будущего оператора ГТС еженедельно конструктивно обсуждаются на рабочей подгруппе Минэнергоугля, в состав которой входит экспертное сообщество, а также представители Кабинета Министров Украины, Энергетического сообщества ЕС, НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Магистральные газопроводы Украины» и USAID — агентства США по международному развитию.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250126417&cat_id=244277212