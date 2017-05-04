На финал Евровидения продали последний билет

Все билеты на финальное шоу Евровидения-2017, которое состоится 13 мая, проданы. Последняя часть билетов в фан-зону на финал песенного конкурса, которая поступила в продажу 3 мая, была раскуплена за считанные часы.

Впрочем, желающие все еще имеют возможность увидеть вживую шоу Евровидения, сообщает «Укринформ» со ссылкой на сайт Eurovision.ua.

«На сайте официального билетного оператора песенного конкурса Concert.ua можно приобрести билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, а также на все генеральные репетиции полуфиналов, как вечерние, так и дневные, которые удобно посещать с детьми. Именно во время полуфинальных шоу будут определяться страны-финалисты. Поэтому, покупая билет на полуфиналы Евровидения, вы получаете возможность увидеть выступления большего количества артистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте Concert.ua все еще продаются билеты на вечернюю и дневную репетиции финала.

Напомним, все шоу Евровидения-2017 будут проходить в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-evrovidenie2017/2222219-na-final-evrovidenia-prodali-poslednij-bilet.html

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