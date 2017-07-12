Могерини и Лавров обсудили ситуацию на востоке Украины

Высокий представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию на востоке Украины.

Об этом во вторник в Брюсселе на пресс-конференции после встречи с российским министром сообщила Могерини, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы также обсудили ситуацию на востоке Украины, в Крыму. Для ЕС чрезвычайно важно полное выполнение Минских договоренностей», — сказала она.

Никаких подробностей Могерини не предоставила. Лавров по этому вопросу вообще не сказал ни слова.

По словам Могерини, стороны обсудили широкий ряд вопросов, в частности, Сирию и объявленный там режим прекращения огня, выполнение ядерных договоренностей по Ирану, ситуацию на Западных Балканах, напряжение на Корейском полуострове.

«Мы регулярно обсуждаем международные вопросы. Очевидно, что мы не разделяем одинаковой позиции на все, но наш диалог продолжается, и это важно», — подчеркнула высокий представитель.

Она также сообщила, что были достигнуты договоренности «увеличить уровень контактов». «ЕС готов строить мосты, когда речь идет о связи между нашими обществами», — подчеркнула Могерини.

Источник – https://www.unian.net/politics/2023714-mogerini-i-lavrov-obsudili-situatsiyu-na-vostoke-ukrainyi.html