МинТОТ в Хорватии перенимало европейский опыт противоминной деятельности

Начальник Управления по вопросам восточных регионов Денис Таций принял участие в 14-м международном форуме «Mine Action 2017» (Противоминная деятельность 2017), который проходил в городе Биоград-на-Мору в стране — члене ЕС Хорватии.

Мероприятие было организовано Управлением по разминированию правительства Хорватии и Хорватским центром по разминированию.

Тематика этого летнего форума была ориентирована на презентации новейших научно-теоретических и практических достижений в области разминирования и эффективные решения реагирования на глобальные вызовы безопасности.

В рамках форума состоялась рабочая встреча украинской делегации с представителями Хорватского центра по разминированию, чтобы наладить сотрудничество и обмен опытом, что позволит в Украине эффективно реализовывать комплекс мер по противоминной деятельности на национальном уровне, с учетом европейского опыта.

На сегодня в Украине актуальным вопросом остается законодательное и нормативно правовое регулирование производства противоминной деятельности на национальном уровне с учетом всех составляющих.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О противоминную деятельность в Украине», внесенный Кабинетом Министров Украины, который проходит процесс доработки.

МТОТ с участием заинтересованных министерств, ведомств и неправительственных организаций — участников противоминной деятельности проводит работу по созданию Технического комитета стандартизации «Безопасность. Противоминная деятельность. Гуманитарное разминирование». Создание такого комитета необходимо для разработки национальных стандартов, которые бы учитывали как международный опыт так и национальные особенности.

Источник – http://mtot.gov.ua/predstavnyk-mtot-vzyav-uchast-u-mizhnarodnomu-forumi-z-protyminnoyi-diyalnosti/

* * *

Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионе» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.