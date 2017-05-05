Минкультуры презентовало предварительные результаты аудита Европейской Комиссией

Первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко провела встречу с экспертами Европейской Комиссии, а именно директором «KEA Consultancy» Филиппом Керном и директором PPV Knowledge Networks Владимиром Воробеем, с целью определения имиджевых и стратегических трансформаций министерства по результатам функционального аудита Минкультуры.

Эксперты провели методологическое исследование на примере европейских стран и, учитывая специфику украинского государства, сделали предварительную презентацию функциональной деятельности министерства культуры. В своем анализе эксперты сделали акцент на стратегические направления культурной политики и внедрение новых форм коммуникаций.

По мнению экспертов, главными тенденциями деятельности ведомства должны стать использование новых технологий в реализации культурной политики, активизация и внедрение креативных индустрий, как составляющих экономики страны, внедрения новых культурных практик в рамках децентрализации.

«В министерстве культуры происходит много изменений и все они нуждаются в определенной адаптации. Мы надеемся на поддержку европейских экспертов, ведь при их поддержке мы будем иметь возможность охватить как можно больший круг вопросов, которые нуждаются в немедленном урегулировании», — отметила Светлана Фоменко.

Источник – http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245232005&cat_id=244913751

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