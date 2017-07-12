Министр иностранных дел Австрии настаивает сделать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины

Глава МИД Австрии Себастьян Курц, председательствующий на неформальной встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, призвал сплотиться в борьбе с терроризмом, а также сделать все возможное для урегулирования конфликтов, в том числе в Украине.

Об этом он заявил на встрече, которая проходит в австрийском городе Мауэрбах, сообщает Укринформ со ссылкой на Анадолу.

«Мы должны вести совместную борьбу и с радикальными исламистскими организациями, и с террористической организацией РКК, а также с экстремистскими образованиями крайне правых сил», — подчеркнул Курц.

Говоря о ситуации в Восточной Украине, где на протяжении длительного времени продолжается военный конфликт, министр отметил, что мирное население региона нуждается в гуманитарной помощи.

«Необходимо сделать все возможное для урегулирования конфликтов в различных регионах, в частности в Украине, сказал Курц», — говорится в сообщении.

По словам руководителя австрийского МИД, Германия, Турция, Россия, Казахстан и Великобритания пережили террористические атаки, которые породили страх в обществе. Все страны должны сплотиться, чтобы противостоять любым атакам террористов, сказал министр.

Как сообщается, в неформальной встрече глав МИД стран ОБСЕ участвуют 30 министров из 57 стран.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2263978-nado-sdelat-vse-vozmoznoe-dla-uregulirovania-na-donbasse-glava-mid-avstrii.html