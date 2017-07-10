14 июля Мариуполь посетит Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

В пятницу, 14 июля, Валдис Домбровскис, гражданин Латвии, совершит поездку на восток Украины. Вначале он посетит город Днепр, а потом отправится с визитом в Мариуполь.

Как Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис отвечает за вопросы социального диалога, финансовой стабильности, банковского дела, финансовых услуг и рынка капиталов.

Выступая на конференции об украинских реформах 6 июля в Лондоне Домбровскис сказал: «Украина стала жертвой российской военной агрессии. Это не может и не должно быть принятым в 21 веке. Сегодня ситуация с безопасностью на востоке Украины остается очень напряженной, и прогресс по Минским соглашениям очень медленный. Пока все стороны не выполнят полностью обязанности, длительное прекращение огня кажется невозможным. В июне ЕС продлил экономические санкции против России на следующие шесть месяцев, и их длительность остается привязанной к полной имплементации Минских соглашений».

6 July 2017

Источник – Представительство ЕС в Украине

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