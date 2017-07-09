Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства провел «круглый стол» на тему: «Региональное развитие и промышленная политика: опыт Румынии»

Фискальная дисциплина, создание рабочих мест, специализация страны на конкурентных преимуществах, развитие местного самоуправления — этими и другими рецептами экономического роста поделился экс-премьер-министр Румынии (2008-2012) и действующий мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок (Emil Boc) во время мероприятия, организованного Комитетом по вопросам промышленной политики и предпринимательства при содействии Агентства «Совместные Усилия» и Украинской ассоциации Римского клуба.

«По уровню ВВП в реальном выражении Украина практически в 5 раз отстает от Европы. Этот критический разрыв и объясняет кардинальную разницу в уровне жизни, медицины и образования. В стране со слабой экономикой не может быть сильной социальной сферы. Поэтому следует немедленно внедрять «Промышленный пакет реформ», и другие меры, предусмотренные антикризисным планом развития экономики», — отметил председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства В.Галасюк.

По его словам, самым эффективным подходом в такой ситуации является создание инструментов промышленного и экономического развития в сочетании с обеспечением условий местного самоуправления. «Инвестиции приходят в конкретные города, села — очень многое зависит от местного самоуправления. Поэтому следует включать режим, который позволит высвободить потенциал нации. Вместе с тем, это возможно, когда государство создает на центральном уровне соответствующие «правила игры», ведь даже самый талантливый менеджер или лидер местного самоуправления, не имея инструментов привлечения инвестиций и обеспечения условий ведения бизнеса — будет безоружным перед лицом глобальной конкуренции за инвестиции, таланты и рабочие места», — пояснил депутат.

Целесообразность такого подхода в румынском контексте подтвердил и Эмиль Бок, премьерство которого было чрезвычайно эффективным, хотя и пришлось на времена острого экономического кризиса Румынии. Как отметил государственный деятель, его команде пришлось прибегнуть к жестким мерам, направленным на сохранение экономического роста и сбалансированности бюджета. Зато положительным следствием этого стало быстрое экономическое восстановление и финансовая стабилизация. «В «хорошие времена» следует не тратить все средства, а уменьшать дефицит госбюджета и формировать резервы развития для «трудных времен», — посоветовал он.

По словам Э.Бока, лучший способ социальной защиты — создание рабочих мест: «Сделайте все возможное для мотивирования создания рабочих мест, ведь трудоустроенный человек — это лучшая социальная гарантия». Одним из самых мощных факторов экономического успеха мэр назвал определение конкурентных преимуществ страны и специализация на них. По его мнению, Украина имеет огромный инновационный потенциал — может быть лидером инноваций и цифровой экономики, что уменьшит разрыв с экономиками других развитых стран.

«Чтобы разработать правильную стратегию и сделать страну сильнее — надо обязательно начинать с идей локального уровня. Местный уровень дает мощный толчок для развития», — отметил Э.Бок. «Прозрачность, понятность и меньше бюрократизма в работе с инвесторами. Оцифруйте все документы для бизнеса, чтобы предприниматели не имели прямого контакта с государственными служащими — это снизит коррупционные проявления», — резюмировал он.

«Инвестиции локализуются в конкретных городах — не в государствах. Поэтому большая роль городских глав — в создании условий, чтобы деньги шли именно в тот, а не другой город. Мир — это сеть городов и городские головы конкурируют за инвестиции, людей и технологии. Задача правительства и парламента — создать системную модель, в которой каждый мэр и городские власти найдут свое место и станет двигателем, который будет выполнять свою роль в развитии страны в целом», — отметил основатель «Школы мэров», председатель правления Агентства «Совместные Усилия» Руслан Рохов, подчеркивая, что именно на таких принципах базируется деятельность возглавляемых им проектов.

Источник — http://rada.gov.ua/news/Novyny/146891.html

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионе» при содействии ЕС.

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