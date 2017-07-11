Климкин: введение биометрического контроля не будет иметь последствий для граждан ЕС
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что введение биометрического контроля для иностранцев не будет иметь практических последствий для Евросоюза. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии Аугусто Силвой, сообщает УНИАН.
Он рассказал, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны докладывал о необходимости введения биометрического контроля для иностранцев.
«Как вы прекрасно понимаете, логика этого решения связана с угрозами, которые Россия и российская агрессия несут в контексте попыток внутренней дестабилизации Украины», — подчеркнул министр.
При этом он пояснил, что в плане развития отношений Украины с Евросоюзом введение биометрического контроля для иностранцев не будет иметь негативных последствий.
«Мы прекрасно понимаем, что в контексте безвизового режима у нас по определению нет проблем не только с Евросоюзом, но и со всеми странами, которые имеют биометрические паспорта по стандартам IKAO. Таким образом, для Евросоюза это решение, фактически, не будет иметь особых практических последствий», — сказал Климкин.
Источник – https://www.unian.net/politics/2021459-klimkin-vvedenie-biometricheskogo-kontrolya-ne-budet-imet-posledstviy-dlya-grajdan-es.html