Ирина Геращенко призвала европейских партнеров поддержать борьбу Украины за освобождение незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ, ОРДЛО и Крыму

«Мы призываем европейских партнеров Украины присоединиться к нашей борьбе за освобождение незаконно удерживаемых граждан Украины: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, крымских татар и других сотен украинцев, содержащихся в неволе в России и на временно оккупированных территориях Украины на Донбассе и в Крыму», — заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко с трибуны Верховной Рады во время утреннего пленарного заседания парламента.

Политик обратила внимание парламентариев, что 13 июля свой День рождения отмечает украинский кинорежиссер, сценарист, писатель и общественный деятель Олег Сенцов, который уже более трех лет незаконно содержится по надуманным обвинениям в пенитенциарных учреждениях России.

«Олег Сенцов не совершал никакого преступления, только выражал свою собственную, проукраинскую позицию», — подчеркнула И. Геращенко.

Первый вице-спикер сообщила, что Олега Сенцова в оккупированном Российской Федерацией Крыму ждут двое малолетних детей, двоюродная сестра и мать.

«Уже более трех лет, украинская власть, дипломаты, общественные неправительственные организации и его сестра Наталия совместно борются над освобождением Олега», — подчеркнула Ирина Геращенко и от имени всех депутатов Верховной Рады в контексте открытия саммита «Украина-ЕС» обратилась к европейским друзьям и партнерам Украины с призывом к Президенту России немедленно освободить Олега Сенцова и других заложников и политических заключенных Кремля, которые сегодня незаконно содержатся в неволе в России, на Донбассе и в Крыму.

Кроме того, первый вице-спикер призвал усилить санкционное давление в отношении физических лиц, внесенных в «список Сенцова» и переданных украинской властью представителям ЕС, в частности тех, которые причастны к незаконным обвинениям, задержаниям и осуждению граждан Украины.

«Мы обращаемся к европейским партнерам. Уважаемые наши коллеги, права человека — превыше всего. Свободу Сенцову, свободу всем заложникам и политзаключенным Кремля!»- отметила И. Геращенко.

Источник – http://rada.gov.ua/news/Povidomlennya/147181.html