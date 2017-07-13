Евросоюз помогает украинскому бизнесу

Одна из возможностей проекта ЕС / ЕБРР # EU4Business — это вовлечение в работу украинских компаний консультантов-практиков (преимущественно представителей зарубежных предприятий), которые советами и консультациями помогают усилить и модернизировать работу украинских предприятий, сообщает Представительство ЕС в Украине.

Для проекта важно, чтобы компании демонстрировали развитие и динамику за последние два года.

Европейские и другие международные партнеры очень внимательно относятся к прозрачности компаний, их умению вести финансовую отчетность и тому подобное.

Об этом и других особенностях выхода на рынки ЕС общались сегодня в Запорожской торгово-промышленной палате представители регионального бизнеса с экспертами Евросоюза и с предпринимателями, которые имеют налаженные связи с европейскими и мировыми партнерами.

Источник – https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/posts/1559381077439848