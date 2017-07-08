Европейское бюро поможет Украине бороться с мошенничеством на таможне

Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества между Украиной и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) обсудили во время встречи и.о. председателя ГФС Мирослав Продан и Генеральный директор OLAF Джованни Кесслер 7 июля в Брюсселе в рамках 129/130 сессий Совета таможенного сотрудничества.

Об этом сообщает издание «Лица» со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.

Мирослав Продан отметил высокую активность и эффективность взаимодействия между ГФС и OLAF, которая имеет большие перспективы для развития.

«Сегодня мы используем все возможные механизмы и форматы сотрудничества. Так, в частности, налажен оперативный обмен информацией и запросами о предоставлении помощи, проводятся совместные с OLAF расследования, связанные с нарушением запретов и ограничений перемещения товаров, а также специальные международные операции, направленные на выявление каналов незаконного перемещения товаров», – отметил Мирослав Продан .

Он сообщил, что по результатам комплекса проведенных мероприятий, в т.ч. и с привлечением других заинтересованных стран региона, уже получены конкретные результаты.

Мирослав Продан подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с OLAF и выразил надежду на поддержку со стороны OLAF перспективных направлений сотрудничества, а именно:

организации эффективного оперативного обмена информацией по направлениям незаконного оборота сигарет, контрафактной продукции и незаконного использования средств Евросоюза;

проведение параллельных расследований в отношении участников международных преступных групп;

выявление активов в странах Евросоюза, приобретенных за средства, полученные преступным путем на территории Украины;

продолжение практики проведения спецопераций, в т.ч. по отработке каналов и схем незаконного перемещения табачных изделий авиакурьерамы.

В свою очередь Генеральный директор OLAF Джованни Кесслер выразил готовность содействовать более широкому привлечению ГФС к политическим инициативам ЕС в противодействии мошенничеству.

«Мы впечатлены и полностью поддерживаем позитивные изменения и сдвиги в работе ГФС за последнее время и приложим максимум усилий для поиска путей финансовой и другой помощи ГФС в борьбе с мошенничеством и контрабандой подакцизной группы товаров», – подчеркнул Джованни Кесслер.

Он отметил значительную активизацию работы фискальной службы в направлении противодействия незаконному перемещению табачных изделий и борьбе с коррупцией.

Источник — http://www.litsa.com.ua/show/a/36901

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