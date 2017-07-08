Еврокомиссия планирует выделить Украине еще 200 миллионов евро грантов

Европейская комиссия (ЕК) собирается выделить на грантовую помощь Украине 200 млн евро. Об этом на конференции по вопросам реформ в Украине в Лондоне заявил заместитель главы Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Валдис Домбровскис, передает «Укринформ«.

«Украине удалось достичь значительных успехов в достижении макроэкономической стабильности. Мы приветствуем это», – сказал Домбровскис.

«Еврокомиссия в этом году примет решение о новых программах, общая сумма по которым составляет 200 млн евро в грантах», — уточнил он, указав на объемы уже выделенной помощи — 2,8 млрд. евро из 3,4 млрд. евро, которые были запланированы.

Также он упомянул ситуацию на востоке Украине, указав на то, что она остается напряженной, а связанные с агрессией против Украины санкции против РФ будут зависеть от выполнения минских соглашений.

Источник — https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2260755-evrokomisia-planue-vidiliti-ukraini-200-miljoniv-grantiv-dombrovskis.html

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионе» при содействии ЕС.

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