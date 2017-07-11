ЕБРР предоставил Нафтогазу кредит на закупку газа

Нафтогаз сможет использовать возобновляемый кредит на сумму $300 млн от ЕБРР в полном объеме после утверждения Кабмином финплана компании и продолжения реформы корпоративного управления.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу НАК «Нафтогаз Украины».

«На прошлой неделе кредитный комитет ЕБРР согласовал выделение НАК «Нафтогаз Украины» $66 млн в рамках кредитной линии ЕБРР на сумму $300 млн для закупки Украиной газа у европейских поставщиков. ЕБРР констатирует неполное выполнение Правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления, и готов возобновить кредитование в полном объеме, если Кабинет Министров Украины выполнит несколько обязательств перед банком до конца июля», — говорится в сообщении.

В частности, кредитный комитет ЕБРР принял во внимание намерение Кабинета Министров утвердить до конца текущего месяца финансовый план Нафтогаза и перечень ожидаемых показателей работы наблюдательного совета Нафтогаза в приемлемой для банка форме.

«Эти средства являются важными для подготовки Украины к зимнему сезону в части закупки необходимых объемов газа. Вместе с тем, мы с пониманием воспринимаем решение ЕБРР и надеемся, что украинская сторона оперативно наверстает выполнение утвержденного плана реформы корпоративного управления», – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Финансовый план Нафтогаза, созданный по международным стандартам, был согласован наблюдательным советом компании и подан на утверждение Кабинета Министров в апреле.

Кредитная линия ЕБРР в размере $300 млн была открыта в октябре 2015 года и предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Одним из условий предоставления кредита ЕБРР была реализация Правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления в Нафтогазе.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-economix/2263326-ebrr-predostavil-naftogazu-lis-66-millionov-iz-300-na-zakupku-gaza.html