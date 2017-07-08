Дипломаты ведущих стран мира выразили полную политическую поддержку Украины и готовность поделиться опытом реформ, — результаты Конференции в Лондоне

Представители внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, Канады и Японии выразили полную политическую поддержку курса, который взяла власть Украины после Революции Достоинства, и заверили в готовности поделиться опытом экономических реформ, в которых нуждается украинское общество. Таковы результаты большой Конференции по вопросам реформ в Украине, состоявшейся 6 июля в Лондоне, Великобритания — сообщает Павительственный портал.

Конференция стала одним из ключевых мероприятий визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Участниками собрания стали более трех десятков дипломатов и представителей международных финансовых организаций. Председательствующими на Конференции были Премьер-министр Владимир Гройсман и Государственный секретарь Великобритании по иностранным делам Борис Джонсон.

«Мы все здесь для того, чтобы построить сильную и мирную Украины. Мы заинтересованы в успехе Украины — страны с населением 44 млн человек, страны, которая стоит на передовой, отстаивая свои позиции и наши общие ценности», — отметил Борис Джонсон. Он обратил внимание на то, что мир видит прогресс Украины, которая «за три года сделала больше, чем за прошедшие 23 года».

С этим согласилась Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. «Это ваш великий момент, и мы верим, что вы можете это (реформы) сделать. Мы гордимся вашим прогрессом», — отмечала дипломат. Она сообщила, что вскоре между Украиной и Канадой начнет работу режим свободной торговли, и «канадские компании сообщают, что они заинтересованы сотрудничать с Украиной». «Надо не потерять достижений Майдана. Мы верим в политическую значимость происходящего в Украине. Это поле битвы за демократию в мире», — отметила Министр.

О настойчивости в продвижении реформ говорили главы внешнеполитических ведомств стран Балтии и Центральной Европы. «Украина — это передовая наших ценностей. У вас будет успех — будет успех в Европе», — сказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

И Европа готова поддержать на пути к успеху. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что за I квартал текущего года объем взаимной торговли между Украиной и ЕС вырос на 25%, и сейчас Еврокомиссия разрабатывает ряд проектов поддержки Украины на общую сумму 200 млн долл.

Дипломаты обратили внимание, что выбранные приоритеты, реформы в пенсионной, земельной, образовательной, медицинской системах и приватизация вместе с судебной реформой и построением эффективной борьбы с коррупцией — это то, чего хочет общество.

«Реформы — это болезненный процесс. Никто не верил, что вы выживете без российского газа. А вы выжили. Сомнения были и относительно других изменений, а они имеют место. Украина может стать новым брендом Европы», — отмечал в своей речи Министр торговли Финляндии Кай Мюккянен. Он призвал уделять больше внимания талантливой украинской молодежи, которая способна продемонстрировать миру потенциал своего государства.

Об этом сказал и Вице-президент по иностранным делам Парламента Японии Мото Такисава.

«Япония приветствует прогресс Украины в экономических реформах. Украина на пути к достижению успеха. Мы ожидаем дальнейших усилий на основе представленного (Правительством Украины) среднесрочного плана действий. Ключевые реформы — энергетика, здравоохранение, образование и т. д. Главное — прислушиваться к голосу гражданского общества», — сказал дипломат.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=250119563&cat_id=244313343

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионе» при содействии ЕС.

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