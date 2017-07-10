Европейский стандарт 

Депутаты Европарламента посетили подразделение морских пограничников в Мариуполе

admin 0 Комментариев

Делегация депутатов Европейского парламента, находясь в Мариуполе,  посетила подразделение морских пограничников, сообщает депутат ВРУ Мария Ионова на своей страничке в Фейсбуке.

Представители ЕС познакомились с воинами Мариупольского отряда морской охраны Восточного регионального управления Государственной пограничной службы и с представителями Донецкого пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы.

На катерах службы европарламентарии вышли в море, где получили глубокие впечатления от высокой профессиональной подготовки и оборудования пограничников. После этого они возложили цветы к памятнику, установленному в память моряков, погибших за время российской агрессии в Украине в 2014 и 2015 годах.

Дариуш Росати заявил: «Мы увидели впечатляющий, сильный духом народ, ведущий справедливую борьбу за свое будущее».

По итогам визита европейские депутаты сказали, что в Брюсселе будут более активно говорить об усилении санкций против РФ.

 

Источник – https://www.facebook.com/mariya.ionova.9?fref=ts

 

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

Публикации в рубрике «Европейский стандарт» являются редакционными и не отражают точку зрения ЕС.

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