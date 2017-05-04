Делегация Вооруженных Сил Украины посетила немецкую воинскую часть

В рамках мероприятий двустороннего международного сотрудничества между Украиной и ФРГ состоялся визит делегации Вооруженных Сил Украины в штаб-квартиру 1 танковой дивизии Бундесвера, дислоцированной в городе Ольденбурге. На время мероприятия на территории штаба дивизии был поднят украинский флаг, сообщает пресс-служба МО Украины.

В ходе визита представители украинской делегации имели возможность на практике ознакомиться с текущими разработками в области создания автоматизированных (информационных) систем тактического звена в интересах Сухопутных войск ВС Германии, соответствующим оборудованием и программным обеспечением.

Кроме того, украинские военные посетили Центр развития ИТ-технологий и кибербезопасности Вооруженных Сил Германии, дислоцированный на базе 9 демонстрационной механизированной бригады 1 танковой дивизии Бундесвера в городе Мунстер.

Состоялись встречи украинской делегации с руководством и представителями штаба 1 танковой дивизии. Были обсуждены вопросы безопасности ситуации в мире, проведение антитеррористической операции на востоке Украины, основные направления возможного дальнейшего сотрудничества между Вооруженными Силами и их подразделениями двух стран.

По результатам мероприятия стороны выразили заинтересованность в продолжении дальнейшего сотрудничества, в частности по вопросам разработки и внедрения ИТ-проектов, подготовки специалистов, обмена опытом и знаниями по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249959551&cat_id=244277212

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