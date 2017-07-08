Глава МИД Дании заявил о признании европейских стремлений Украины

Министр иностранных дел Украины Андерс Самуэльсен утверждает, что его страна признает стремление граждан Украины к интеграции с Евросоюзом. Об этом он заявил, выступая на международной конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает из Лондона корреспондент «Европейской правды».

В кратком выступлении во время вступительной части конференции он подчеркнул, что не только ЕС, но и более широкое международное сообщество должно гарантировать поддержку Украины, которая сопротивляется российской агрессии. «Мы, международное сообщество, не дадим Украине пасть», — заверил он.

«Мы поддерживаем европейское стремление граждан Украины», — заявил министр, подчеркнув, что «путь Украины в Европу всегда был непростым».

Как известно в официальных двусторонних документах ЕС избегает упоминания о «европейских стремлениях» Украины, уменьшая тем самым количество намеков на перспективы возможного присоединения Украины в будущем.

Источник — http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/07/6/7068140/

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионе» при содействии ЕС.

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