В Украину прибыли евродепутаты — ознакомиться с делами на фронте

В Украину приехала делегация из Европарламента — сопредседатель Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуш Розати и евродепутат Михаэль Галер

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Цель визита — получить правдивую и объективную информацию об агрессии в Украине.

Сегодня депутаты посетили музей АТО в Днипре. Потом пойдут в больницу им. Мечникова и на аллею памяти погибших на Евромайдане и героев АТО.

А уже завтра евродепутаты поедут в зону АТО, в частности, в Мариуполь и Волноваху, где собственными глазами увидят состояние дел на фронте. Во время поездки гостей будут сопровождать украинские законодатели, в частности, сопредседатель Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС от украинской стороны Николай Княжицкий.

Источник — http://ru.espreso.tv/news/2017/07/08/v_ukraynu_prybyla_delegacyya_evrodeputatov_dlya_oznakomlenyya_s_sostoyanyem_del_na_fronte

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионе» при содействии ЕС.

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