В Украину прибыли евродепутаты — ознакомиться с делами на фронте
В Украину приехала делегация из Европарламента — сопредседатель Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуш Розати и евродепутат Михаэль Галер
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Цель визита — получить правдивую и объективную информацию об агрессии в Украине.
Сегодня депутаты посетили музей АТО в Днипре. Потом пойдут в больницу им. Мечникова и на аллею памяти погибших на Евромайдане и героев АТО.
А уже завтра евродепутаты поедут в зону АТО, в частности, в Мариуполь и Волноваху, где собственными глазами увидят состояние дел на фронте. Во время поездки гостей будут сопровождать украинские законодатели, в частности, сопредседатель Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС от украинской стороны Николай Княжицкий.
Источник — http://ru.espreso.tv/news/2017/07/08/v_ukraynu_prybyla_delegacyya_evrodeputatov_dlya_oznakomlenyya_s_sostoyanyem_del_na_fronte
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