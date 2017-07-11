В Национальной академии Госпогранслужбы Украины начались обучения участников проекта «Новое лицо границы» за европейскими стандартами

С 10 июля 2017 года в рамках проекта «Новое лицо границы» на базе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого начались менеджерские курсы с офицерами, которые прошли отбор в проект, сообщает Госпогранслужба Украины.

Кандидаты на обучение предварительно прошли отборочный конкурс, решив тесты развития общих способностей, по английскому языку, личных (психологических) качеств и уровня физической подготовки. Участниками проекта стали как военнослужащие пограничного ведомства, так и гражданские.

Основной целью курсов является формирование надлежащего уровня профессиональной компетентности современного руководителя пограничного ведомства, оказание помощи молодым специалистам в адаптации на первичных офицерских должностях, доведение до них единых требований по организации служебной деятельности.

Менеджерские курсы, а это пять потоков по десять суток, будет проводить опытный научно-педагогический состав академии.

Открывая курсы, ректор академии генерал-майор Олег Шинкарук поблагодарил присутствующих за профессиональный выбор, а также выразил убеждение, что обучение в Национальной академии повысит способность офицеров выполнять служебные обязанности в соответствии с европейскими стандартами: «Надеюсь, что после завершения обучения вы успешно реализуетесь , будете качественно выполнять поставленные задачи по охране государственной границы как руководители новой формации».

Обучение продлится до 20 июля. В течение этого времени участники рассмотрят еще ряд важных вопросов, которые непосредственно касаются их служебной деятельности.

Источник – http://dpsu.gov.ua/ua/news/U-Nacionalniy-akademii-rozpochalis-navchannya-uchasnikiv-proektu-Nove-oblichchya-kordonu-Derzhprikordonsluzhbi-Ukraini/