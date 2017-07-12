В журнале ЕС опубликовали ратификацию cоглашения Украина-ЕС

В Официальном журнале Европейского союза сегодня опубликовали решение об окончательной ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщает LIGA.net.

Решение Совета ЕС о ратификации вступает в силу со дня его принятия.

11 июля 2017 года Совет ЕС завершил процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Дата публикации решения Совета ЕС совпала с датой проведения Саммита Украина — ЕС, который сегодня проходит в Киеве.

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступит в силу 1 сентября 2017 года.

Источник – http://news.liga.net/news/politics/14785729-v_zhurnale_es_opublikovali_ratifikatsiyu_coglasheniya_ukraina_es.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:181:TOC